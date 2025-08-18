Трамп призвал учитывать линию фронта при обмене территориями между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной необходимо учитывать «нынешнюю линию соприкосновения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями, принимая во внимание текущую линию соприкосновения»,— сказал Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «чувствительные территориальные вопросы» должны обсуждаться на трехстороннем саммите с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщала, что Украина допустила признание фактического контроля РФ над новыми регионами, но не юридического. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в переговорах с Россией, накануне заявил, что во время саммита российская сторона пошла на уступки по территориальным вопросам.

Лусине Баласян