Трамп: Россия примет гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах на Аляске согласился принять гарантии безопасности для Украины. Он призвал европейские страны обсудить, что они готовы предложить для предоставления Киеву подобных гарантий.

«Президент Путин сделал очень важный шаг, согласившись с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых моментов, который нам нужно рассмотреть, и мы собираемся обсудить это за столом переговоров, а также то, кто что будет делать по существу»,— сказал Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед этим состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам украинского президента, обсуждались в том числе гарантии безопасности Украины.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время переговоров на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины. По словам американского чиновника, речь идет об аналогии с 5-й статьей НАТО. Владимир Путин после переговоров с американским коллегой говорил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.

Лусине Баласян