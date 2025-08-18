В Белом доме до начала переговоров Трампа и Зеленского установили карту Украины

В Овальном кабинете Белого дома перед началом переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским установили карту Украины с обозначением территорий, контролируемых Россией, сообщил корреспондент BBC News Энтони Заркер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @komadovsky Фото: @komadovsky

Карта, размещенная напротив стола, за которым сидели оба лидера, была представлена сразу после того, как журналистов попросили покинуть кабинет. Восточные регионы Украины на карте закрашены бежевым цветом — таким образом показаны территориальные изменения.

Корреспондент BBC News Энтони Заркер полагает, что карта могла быть использована Дональдом Трампом для давления на Владимира Зеленского в вопросах возможного обмена территорий в рамках украинского урегулирования.