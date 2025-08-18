Politico: США недовольны нежеланием Украины признать контроль РФ над Донбассом

Американские чиновники недовольны позицией Украины, которая отказывается признать контроль России над Донбассом, сообщает Politico со ссылкой на источник. По данным издания, США считают возможной передачу части Донбасса России, но не поддерживают идею полного контроля над регионом российской стороной.

Источники Politico отмечают, что американское правительство считает возможную уступку части Донбасса «сильной картой» для Украины. По мнению Вашингтона, это может стать компромиссом, который поможет урегулировать конфликт, так как некоторые территории уже фактически утрачены.

Госсекретарь Марко Рубио 17 августа заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой вопросы территориальных границ Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами. Господин Рубио подчеркнул, что США не поддерживают полную передачу Донбасса России.