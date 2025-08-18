Под власть не построился

Спустя два с половиной года судебных разбирательств администрация Нижнего Новгорода и минимущества Нижегородской области проиграли суд с предпринимателем Андреем Климентьевым. Его компанию власти хотели обязать снести здание кафе «Вкус и дым». По мнению чиновников, оно возведено самовольно и к тому же выходит за границы участка, который предприниматель арендует. На этом же участке расположено здание универсама, принадлежащее Андрею Климентьеву. Две экспертизы признали здание кафе движимым имуществом, и Андрей Климентьев согласился сдвинуть постройку вглубь двора. Суд дал ответчику два месяца на то, чтобы освободить от здания чужую территорию, а в сносе отказал. Предприниматель назвал судебное решение правильным, а представитель истца пообещал обжаловать отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде завершился длительный спор администрации Нижнего Новгорода и минимущества Нижегородской области с АО «Универсам “Нижегородский”» и компанией Андрея Климентьева. В январе 2023 года городские власти распорядились освободить от двухэтажного кафе «Вкус и дым» земельный участок, расположенный рядом с универсамом на улице Пискунова. Земля, на которой стоят оба здания, находится у предпринимателя в долгосрочной аренде. По мнению истца, здание кафе — самовольная постройка, возведенная без разрешительных документов.

Требования мэрии о сносе поддержали областные власти, сославшись на то, что кафе выходит за границы земельного участка, арендуемого предпринимателем. По спору были проведены две экспертизы.

После одной из них эксперты заключили, что здание площадью 400 кв. м не является объектом капитального строительства. Однако строение вышло за границы участка и заняло часть территории общего пользования.

«Письменное согласие арендодателя на возведение данного объекта получено не было, разрешения на его строительство также не выдавалось»,— отметил представитель министерства, указав, что кафе, хоть и не признано капитальным строением, но стоит на заглубленном фундаменте, а способ крепления к нему брусьев «не имеет правового значения».

Андрей Климентьев и представитель АО «Универсам «Нижегородский»» Владимир Егоров возражали, считая иск мэрии незаконным. Если объект является движимым имуществом, то никаких разрешений на его строительство получать не требовалось, заметил предприниматель. Он попросил назначить третью экспертизу по зданию кафе, но суд отказал. Доводы о самозахвате городской земли ответчик отрицал, утверждая, что кафе было поставлено точно по фундаменту снесенного старого здания, в котором в советское время был пункт приема стеклотары. Андрей Климентьев принес в суд фотографии двора универсама и пояснил, что готов снести гараж и сдвинуть кафе на три метра, чтобы урегулировать спор по границам.

За освобождение земельного участка от «Вкуса и дыма» высказалось и региональное управление госохраны объектов культурного наследия.

Там считают, что территория на улице Пискунова относится к культурному слою старого Нижнего Новгорода, но предприниматель не согласовывал с ними работы.

Заслушав обе стороны, судья Сергей Боровиков решил, что требование снести кафе — необоснованно, и в иске городской администрации отказал. При этом он частично удовлетворил заявление минимущества, обязав АО «Универсам «Нижегородский»» освободить от строения земли общего пользования. На все это компании Андрея Климентьева дали два месяца после вступления судебного решения в законную силу.

Предприниматель назвал решение правильным и сообщил «Ъ-Приволжье», что сдвинет кафе.

По его словам, вместо требований о сносе чиновники могли бы предоставить в аренду этот небольшой земельный участок под кафе и получать за него плату в бюджет.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», истцы намерены подать на отказное решение суда апелляционную жалобу.

Андрей Климентьев давно спорит с органами власти и по зданию бывшего ночного клуба «Рокко» на улице Минина, которое он взялся реконструировать в гостиницу. Власти считают, что это самовольные и не согласованные с ними работы в историческом центре Нижнего Новгорода.

Дело также рассматривается в арбитражном суде.

Роман Кряжев