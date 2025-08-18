В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский завершили закрытую часть переговоров в Белом доме, сообщил помощник американского президента в соцсети X. Они направились на встречу с лидерами стран ЕС и руководством НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Drago / Reuters Фото: Alexander Drago / Reuters

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа продлилась чуть больше часа с учетом открытой части, в ходе которой лидеры отвечали на вопросы журналистов.

Затем президенты Украины и США направились сделать совместную фотографию с представителями ЕС и НАТО. В переговорах участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер.

Лусине Баласян