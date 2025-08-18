На Урале дядя и племянник получили 15 колонии за производство 25 кг наркотиков

Свердловский областной суд признал виновными Ивана и Сергея Ильяшенко в незаконном производстве наркотических средств организованной группой и в перевозке прекурсоров наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

По данным следствия, в ноябре 2023 года Иван Ильяшенко, а в августе 2024 года его дядя Сергей Ильяшенко присоединился к организованной группе. По версии обвинения, они занимались серийным производством наркотических веществ на территории Свердловской области.

Наркотики они продавали через интернет-магазин. В село Липовское(Режевский район) члены группы оборудовали подпольную лабораторию куда привезли более 6 кг прекурсоров. До октября 2024 года, по данным следствия, они произвели более 25 кг мефедрона. Всего в ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли свыше 27 кг запрещенных веществ, в том числе 21 кг— из дома в Липовском, а также более 6 кг— из тайника в лесном массиве.

Иван Ильяшенко полностью признал свою вину. Сергей Ильяшенко подтвердил участие в деятельности, но настаивал на роли пособника. По его словам, он лишь управлял автомобилем, доставлял химикаты и оборудовал тайник в лесу.

Суд признал обоих мужчин виновными по ч.2 ст. 228.3 и ч. 5. Ст. 228.1 УК РФ. Иван Ильяшенко приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс.руб. Сергей Ильяшенко— к 15 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с тем же штрафом. Уголовное дело в отношении неустановленного организатора выделено в отдельное производство.

Полина Бабинцева