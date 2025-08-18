США предоставят Украине защиту, но о членстве в НАТО стоит забыть. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. На вопрос журналистов о территориальных уступках со стороны Киева они отвечать не стали. После общения с президентом Украины и европейскими лидерами Трамп обещал позвонить Владимиру Путину. По словам Трампа, сегодняшние переговоры не являются финальным. Но он отметил, что конфликт на Украине завершится, поскольку этого хотят стороны и весь мир. При этом, по его словам, оценить сроки пока невозможно. Кроме того, глава Белого дома заявил, что урегулирование на Украине должно быть устойчивым, и прекращение огня сейчас для этого не требуется. Какими могут быть итоги встречи президентов США и Украины? Об этом ведущий “Ъ FM” Петр Косенко побеседовал с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым.

— Трамп и Зеленский на открытой части встречи ничего принципиально нового не сказали. Как вам кажется, почему?

— Я бы обратил внимание на заявление господина Зеленского. Одной из первых была фраза о том, что украинцам нужна поддержка со стороны США, нужно давление на Россию, нужно оружие и разведданные. То есть все-таки, на мой взгляд, Владимир Зеленский не перешел к этой новой формуле Трампа «мир как можно скорее», «мир любой ценой» и по-прежнему надеется склонить его в сторону поддержки Украины.

Как показывает опыт, довольно опасно пытаться публично поменять позицию Дональда Трампа, особенно если вы Владимир Зеленский. Поэтому я думаю, что разговор за закрытыми дверями украинского лидера сегодня ждет довольно жесткий.

— Но все же это не то, что происходило в Белом доме полгода назад, когда Зеленскому фактически сделали публичную выволочку и буквально вытолкали за порог. Сейчас все совершенно по-другому. Наоборот, Трамп ведет себя максимально любезно, делает комплименты костюму украинского президента, говорит о том, что видеть его в Вашингтоне — большая честь. Выработал ли американский президент окончательную позицию по тому, как следует себя вести в этой ситуации, судя по его заявлениям?

— Мне кажется, это свидетельствует о том, что реальные переговоры в данном случае не ведутся удаленно. Я бы провел параллели с отсутствием конкретики после саммита на Аляске. Поскольку тогда, как вы помните, публичные комментарии тоже были довольно скудными.

Думаю, что сейчас за закрытыми дверями Владимиру Зеленскому в довольно жесткой форме, потому что там находится не только Дональд Трамп, но и Джей Ди Вэнс, который является одним из самых ярых критиков украинской стороны в нынешней администрации, будет донесена реальная картина. И от него будут ждать каких-то довольно откровенных признаний и конкретных уступок. Тогда и будет понятно, насколько Зеленский готов к компромиссу. Он должен пойти на уступки, и тогда сделка будет. А если не пойдет, тогда никакой сделки не будет.

— У Зеленского есть существенная группа поддержки в лице европейских лидеров. Как их присутствие скажется на возможном ходе этих переговоров? Возможно ли, что не будет продолжения запланированных мероприятий, если не удастся прийти к какому-то соглашению Трампу и Зеленскому тет-а-тет? Допустим, все разъедутся, и это приведет к новому этапу охлаждения отношений в первую очередь между Соединенными Штатами и Брюсселем?

— Европейский союз, особенно с точки зрения Дональда Трампа, унижен и раздавлен. Видимым свидетельством этого унижения была та самая торговая сделка, которую они подписали, которая поставила это межгосударственное объединение в совершенно невыгодное положение по отношению к Соединенным Штатам. Я бы даже обратил внимание на отсутствие какой-то торжественной встречи этих европейских лидеров. И я думаю, что они приехали туда не столько ради Украины, сколько ради себя. Они боятся Россию, они хотят убедить США не уходить с европейского континента. То есть Трамп хочет сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, на противостоянии Китаю.

Но одной ногой он увяз на Ближнем Востоке, другой ногой он увяз в Восточной Европе и хочет оттуда уйти. А Европа не хочет его отпускать, а хочет, чтобы он и Украину поддерживал, и их перед лицом российской угрозы старался защитить. Дональд Трамп их при этом воспринимает как клиентов, подчиненных, подручных. Так что президент США понимает баланс сил, он его лишний раз подчеркнет, и на сегодняшней встрече — что на первой с Зеленским, что на второй со всеми лидерами стран ЕС — будет вести себя как человек, которого надо слушать и которому надо подчиняться, а не тот человек, мнение которого можно довольно резко поменять.

— Трамп снова заявил о желании провести трехстороннюю встречу России, Украины и США. Насколько это реалистично?

— Я думаю, совершенно реалистично, если Владимир Зеленский примет те требования, которые к нему будут предъявляться. В любом ином случае какие-то переговоры, дополнительные выяснения, консультации невозможны. Владимир Путин готов, и он встретится с Владимиром Зеленским, но только для подписания финального документа. В ином случае встречи не будет.

