В Ингушетии КРС и овцеводство демонстрируют рост в 2025 году

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий Ингушетии за январь-июль 2025 года сократилось на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 357,9 тыс. голов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

По информации ведомства, численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств республики на 1 августа 2025 года достигла 72,7 тыс. голов. Это на 2,1% больше по сравнению с аналогичной датой 2024 года. Количество овец и коз насчитывает 326 тыс., что на 1,7% превышает уровень прошлого года.

Выпуск молока в январе-июле 2025 года в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей Ингушетии составил 87,7 тыс. тонн, что на 4,3% больше соответствующего периода 2024 года. Изготовление яиц увеличилось на 3% и составило 17,4 млн штук. Выработка скота и птицы на убой в живом весе составила 10 тыс. тонн, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Валентина Любашенко