Месячный прирост цен в июле составил 8,5% в годовом выражении

Центробанк России сообщил, что в июле месячный ценовой прирост за исключением сезонности составил 8,5% по совокупному годовому темпу роста. В июне этот показатель составлял 4,1%. По данным регуляторам, рост произошел из-за индексации коммунальных услуг. Ценовой прирост без их учета, напротив, замедлился до 2,4%.

«Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции»,— говорится в материалах на сайте регулятора.

В Росстате сообщили, что цены на потребительские продукты увеличились на 0,57%. За этот месяц ускорилось снижение цен на яйца, продолжили дешеветь овощи и фрукты. Цены на услуги пассажирского транспорта также снизились. Показатели устойчивой инфляции, кроме коммунальных услуг, в июле оставались в районе 4%.