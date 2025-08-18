Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье расследуют поджог дома после семейного конфликта

В с. Казьминском Ставропольского края мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег жилой дом после конфликта с матерью. Спасательные службы потушили огонь на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Фото: Коммерсантъ / Евгений Дубровский

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Дубровский

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По информации ведомства, дознаватель краевого чрезвычайного ведомства установил причину возгорания — умышленный поджог. Выяснилось, что мужчина устроил пожар после ссоры с матерью, находясь в нетрезвом состоянии.

«Материалы дела будут переданы в следственные органы. За совершение умышленного поджога подозреваемому грозит уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко

