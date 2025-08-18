ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе «Новое Очаково» в Москве, рассчитавшись цифровой национальной валютой. «Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении трансакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов»,— отметил заместитель президента—председателя правления ВТБ Александр Пахомов. Банк планирует и дальше активно развивать инфраструктуру для работы с цифровым рублем.

РЖД установили новый рекорд за последние пять лет по отправленным пассажирам в дальнем следовании в сутки — более 531 тыс. человек. Об этом сообщили в холдинге. В РЖД уточнили, что обеспечить рекордный объем отправленных пассажиров смогли 746 поездов. Самыми востребованными направлениями стали курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Google согласилась выплатить штраф в $35,8 млн в Австралии. Компания признала, что платила двум крупнейшим телекоммуникационным корпорациям страны за то, чтобы они предустанавливали ее поиск на смартфоны на Android, исключая конкурирующие поисковые системы.