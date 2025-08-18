Трамп: вступление Украины в НАТО на встрече с Зеленским обсуждаться не будет

Президент США Дональд Трамп на пресс-подходе перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тезис о недопустимости членства Украины в НАТО существовала много лет. На переговорах со своим коллегой он этот вопрос обсуждать не планирует.

«У нас пока ничего нет. Еще задолго до Путина всегда было понимание, что Украины не будет в НАТО. Но мы еще этого не обсуждали»,— сказал Дональд Трамп. «Но мы обеспечим их безопасность»,— подчеркнул президент США.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время переговоров на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины. По словам американского чиновника, речь идет об аналогии с 5-й статьей НАТО. Владимир Путин после переговоров с американским коллегой говорил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.

Лусине Баласян