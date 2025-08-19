Лизинг нащупал поддержку

Объем нового бизнеса в лизинговой отрасли во втором квартале показал рост на 23,5% после резкого снижения в конце 2024 года. Вместе с тем результаты отстают от показателей прошлого года. Прогноз на 2025 год остается осторожным, но в 2026 году возможен рост благодаря господдержке и инфраструктурным проектам.

Объем нового бизнеса лизинговых компаний (ЛК) во втором квартале составил 105 тыс. предметов, увеличившись на 23,5% к предыдущему кварталу, следует из данных Национального рейтингового агентства (НРА; есть в распоряжении “Ъ”). В первом квартале объем нового бизнеса резко снизился — на 42,5% — относительно конца 2024 года и составлял 85 тыс. предметов.

1,5 триллиона рублей составил совокупный объем нового лизингового бизнеса за первое полугодие, по данным НРА.

В ЛК подтверждают рост нового бизнеса. Так, в «Сберлизинге» отметили рост нового бизнеса на 40% по сравнению с первым кварталом. Наибольший рост показали следующие сегменты: оборудование (79%), дорожно-строительная техника (57%) и легковые автомобили (51%). Гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов добавил, что во втором квартале наблюдался рост объема нового бизнеса, преимущественно за счет сделок в сегментах оборудования и спецтехники. Во «Флит Автолизинге» объем нового бизнеса вырос по сравнению с первым кварталом на 95%. «Динамика связана в том числе с расширением географии наших продаж — компания запустила шесть новых региональных офисов»,— поясняет ее гендиректор Алексей Смирнов.

Несмотря на рост во втором квартале, его значения на 32% ниже результатов аналогичного периода 2024 года. Это связано с корректировкой компаниями своих инвестиционных планов и снижением интереса к автолизингу из-за резкого роста утилизационного сбора и высокой активности на рынке в третьем-четвертом кварталах 2024 года, объясняют в НРА. В «ВТБ Лизинге» отмечают, что «на рынок также влияет сохранение высокой неопределенности, в том числе отзыв ОТТС китайских грузовиков и изменение законодательства в части такси, и низкого спроса в экономике, что в итоге снижает объем инвестиций в развитие бизнеса и количество новых договоров»

На рост во втором квартале повлияли как снижение ключевой ставки и адаптация лизинговых компаний и клиентов к текущим рыночным условиям, так и сезонный фактор, отмечает гендиректор финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский. Кроме того, поддержку спросу оказывают льготные программы.

В сегменте автолизинга субсидирование авансовых платежей по лизингу отечественной техники варьируется от 10% до 40%. В сегменте оборудования льготные программы предполагают льготную ставку от 6% до 8% годовых для малых производств и легкой промышленности. При этом стоимость предметов лизинга за вычетом аванса составляет от 1 млн до 50 млн руб. Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов указывает, что сегмент легковых автомобилей продемонстрировал рост благодаря программам дистрибуторской поддержки: по ряду моделей скидки достигали 50% от первоначальной стоимости.

При этом в НРА отметили, что «наблюдается вымывание с рынка небольших лизингополучателей»: в первом полугодии 2024 года на один лизинговый договор приходилось 1,2 предмета лизинга, а в первом полугодии 2025 года это число уже составило 1,31 предмета. Директор по развитию партнерских программ «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик отмечает, что доля малых компаний среди лизингополучателей остается высокой, однако наблюдается консолидация спроса: выживают более устойчивые игроки, а слабые компании отсеиваются из-за высокой долговой нагрузки.

По прогнозам НРА, по итогам годам ожидаемое сокращение нового бизнеса составит около 32% в годовом сравнении.

Больший рост нового бизнеса на фоне снижения ключевой ставки и постепенной реализации отложенного спроса возможен в 2026 году, считают эксперты. В «ВТБ Лизинге» отмечают, что рынок будут поддерживать инфраструктурные проекты благодаря госсубсидиям на обновление техники и спросу на отечественное оборудование. Консолидированный прогноз НРА по лизингу на 2026 год составляет 460–480 тыс. единиц нового бизнеса, ближе к верхней границе диапазона. Первый замгендиректора «Европлана» Илья Ноготков отмечает, что при драйверах роста, таких как госинвестиции в инфраструктуру, субсидирование авторынка и развитие сервисов такси, ожидается фронтальный подъем всех сегментов, но его масштабы будут определяться экономической конъюнктурой и мерами поддержки.

Елена Ванюшина