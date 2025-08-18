Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту»

Президент США Дональд Трамп на пресс-подходе перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме пообещал Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования.

«Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности»,— сказал Дональд Трамп (цитата по «РИА Новости»). Подробностей он не привел.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова внести вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу 5-й статьи устава НАТО (нападение на участника трактуется как атака на весь альянс).