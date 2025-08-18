Трамп к концу дня скажет точно о возможности дислокации войск США на Украине

Вопрос о возможной дислокации войск США на Украине будет решен к концу дня. Об этом президент Дональд Трамп заявил на пресс-подходе перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Россия неоднократно заявляла, что не приемлет присутствие контингента стран НАТО на территории Украины. Накануне «коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией выразила готовность развернуть «силы обеспечения безопасности» после прекращения боевых действий, а также содействовать в обеспечении безопасности в воздухе и на море.