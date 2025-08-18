Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-подходе перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что готов провести выборы, но для этого «потребуются условия безопасности».

«Я открыт к проведению выборов,— сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с Дональдом Трампом.— Но для этого потребуются условия безопасности».

Срок полномочий президента Украины официально истек в мае 2024 года. Владимир Зеленский продолжает занимать свой пост, поскольку в стране действует военное положение, во время которого запрещено проведение выборов.