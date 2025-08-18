Трамп пообещал остановить помощь Украине при провале переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на пресс-подходе перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что сегодня будет сделка, либо нет. Если следки не будет, поддержка Украины прекращается, заявил господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается», — заявил Дональд Трамп. По его словам, США готовы предоставить Украине «очень хорошие гарантии безопасности», но «первая линия обороны» — это Европа.

Переговоры в Белом доме пройдут сначала между делегациями Украины и США, а затем к ним присоединятся лидеры европейских стран. Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске говорил, что для заключения сделки нужно решить два-три вопроса.