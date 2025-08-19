Профессия — ювелир

Bvlgari Scuola

В апреле этого года римский дом завершил обновление своей мануфактуры в Валенце. Современная ювелирная фабрика площадью 33 тыс. кв. м выросла почти вдвое и ныне стала крупнейшим в мире монобрендовым производственным предприятием. С 2017 года количество рабочих мест увеличилось с 370 до 1,1 тыс., а к 2029 году должно превысить 1,6 тыс. В одном из двух новых зданий разместится Школа Bvlgari (организована и управляется в партнерстве со Школой дизайна TADS — Tar). Это первое общедоступное учебное заведение Bvlgari, специализирующееся на ювелирном деле,— с 2017 года под эгидой компании работала Ювелирная академия, в которой обучались работники мануфактуры. В сентябре стартуют сразу две программы: «Ювелирное дело» и «Закрепка драгоценных камней». Теоретические занятия дополняются лабораторной практикой, тем самым обеспечивая всестороннее освоение творческих и технических процессов современной профессии ювелира. К обучению допускаются все желающие, имеющие диплом о среднем образовании.

L’Ecole, School of Jewellery Arts

Школа ювелирного искусства L’Ecole была основана в 2012 году по инициативе и при поддержке французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Главной задачей этого образовательного проекта стала популяризация ювелирного искусства как во Франции, так и за ее пределами. Помимо собственно учебных курсов по самым разным аспектам ювелирного дела и основам геммологии (читаются по-английски и по-французски), школа проводит лекции (продолжительностью от двух с половиной до четырех часов) и мастер-классы, организует бесплатные выставки, выпускает книги, записывает подкасты. Здесь обучают и азам ремесла: учат рисовать эскизы, изготавливать восковые модели для литья, работать с эмалью.

В июне прошлого года к основному помещению на Вандомской площади добавился новый адрес на бульваре Монмартр в 9-м округе Парижа. В особняке Мерси-Аржанто разместились огромное выставочное пространство, специализированный книжный магазин L’Escarboucle и библиотека, полностью посвященная ювелирному искусству. Филиалы L’Ecole работают в Гонконге, Шанхае и Дубае.

В ближайшее время стартует цикл лекций, посвященных стилю ар-деко и эволюции ювелирного искусства от древности до Ренессанса, специальные лекции о рубине и жемчуге, курс о путешествии драгоценного камня от месторождения до скамьи гранильщика. Полное расписание и запись на сайте https://www. lecolevancleefarpels. com/.

Cartier Jewellery Institut

С 2002 года Ювелирный институт Cartier занимается подготовкой профессиональных кадров для собственного производства украшений, гарантируя сохранение традиций, преемственность поколений и передачу секретов ремесла. Ежегодно здесь проходят обучение до 500 человек. Институт располагается в особняке XVIII века в 9-м округе Парижа. Заведение поддерживает тесные связи с ведущими специализированными школами, принимая стажеров и подмастерьев, организуя обмен студентов. Любой мастер может не только совершенствовать знания и экспертизу по своей прямой специальности, но и освоить новую ювелирную дисциплину. Совместно с Высшей школой ювелирного искусства (Haute Ecole de Joaillerie) запущена программа бакалавриата по цифровому ювелирному делу, которая стала первым сертифицированным обучающим курсом в этой области.

Будучи закрытым специализированным заведением, Ювелирный институт Cartier тем менее открывает свои двери широкой публике. Попасть в святая святых высокого ювелирного мастерства можно во время проведения Дней европейского наследия (как правило, в середине сентября).

Institut des mtiers d’excellence

C 2014 года в нескольких городах Европы работает Высшая школа ремесел (Institut des metiers d’excellence), организованная группой LVMH. Это программа профессионального образования, которая позволяет передавать уникальные знания и ноу-хау новым поколениям сотрудников домов роскоши. В 2022 году в партнерстве с домом Tiffany &Co. (вошел в концерн в 2021-м) образовательную инициативу запустили в США, уделив особое внимание специальностям по созданию украшений, ювелирному дизайну, розничной торговле драгоценностями. Восемь кандидатов, отобранных руководством Высшей школы ремесел и Нью-Йоркской программой подготовки ремесленных мастеров (New York State Craft Apprentice Program), уже прошли двухгодичное обучение основам дизайна и ювелирному мастерству с частичной занятостью в ателье Tiffany. В сентябре 2023 года был набран второй поток из семи новичков. Платформа социального воздействия Tiffany Atrium помогает отбирать для обучения талантливых студентов с максимально разнообразным бэкграундом «в целях формирования инклюзивной экосистемы талантов в ювелирной области».

Нина Спиридонова