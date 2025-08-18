Зеленский перед встречей с Трампом ушел от ответа на вопрос о территориях
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-подходе перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал отвечать на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.
Фото: Ben Stansall / Pool / Reuters
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинские и европейские источники писала, что Украина готова признать фактический контроль РФ над новыми регионами, но не юридический.
Владимир Зеленский ранее говорил, что территориальные уступки невозможны по конституции Украины. Вместе с тем он говорил, что Украине нужны «настоящие переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта».