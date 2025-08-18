Трамп лично встретил Зеленского перед встречей в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент лично встретил украинского коллегу у дверей Белого дома.

Журналисты обращают внимание, что ранее президент США не встречал европейских политиков, которые прибыли в Белый дом до Владимира Зеленского. Их приветствовала глава службы протокола Моника Кроули.

Вскоре начнутся переговоры сначала американской и украинской делегаций, а после — с участием европейских политиков. На встречах будет обсуждаться урегулирование вооруженного конфликта на Украине. По итогам планов выпускать совместное заявление нет, сообщает издание Politico.