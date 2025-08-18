Автобусный маршрут Качканар-Краснотурьинск восстановлен по поручению Паслера
С 18 августа возобновляется регулярный межмуниципалитетный маршрут №822, соединяющий Качканар и Краснотурьинск. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, решение о восстановлении автобусного сообщения принято по поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Ранее жителей обоих городов жаловались на прекращение перевозок между муниципалитетами.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Мы уделяем большое внимание созданию бесшовной транспортной инфраструктуры на территории Свердловской области, потому что это напрямую влияет на качество жизни свердловчан. Теперь по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям люди смогут без пересадок добраться от Качканара до Краснотурьинска и обратно»,– сказал Денис Паслер.
По словам господина Паслера, теперь перевозки будут осуществляться по регулируемому тарифу. Стоимость проезда составит 630 руб. В Краснотурьинске пассажиры могут сделать пересадку в направлении Карпинска, Волчанска и Североуральска. График маршрута №822 согласован с расписанием автобуса №650 «Краснотурьинск – Североуральск».