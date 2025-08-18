Автобусный маршрут Качканар-Краснотурьинск восстановлен по поручению Паслера

С 18 августа возобновляется регулярный межмуниципалитетный маршрут №822, соединяющий Качканар и Краснотурьинск. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, решение о восстановлении автобусного сообщения принято по поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Ранее жителей обоих городов жаловались на прекращение перевозок между муниципалитетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы уделяем большое внимание созданию бесшовной транспортной инфраструктуры на территории Свердловской области, потому что это напрямую влияет на качество жизни свердловчан. Теперь по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям люди смогут без пересадок добраться от Качканара до Краснотурьинска и обратно»,– сказал Денис Паслер.

По словам господина Паслера, теперь перевозки будут осуществляться по регулируемому тарифу. Стоимость проезда составит 630 руб. В Краснотурьинске пассажиры могут сделать пересадку в направлении Карпинска, Волчанска и Североуральска. График маршрута №822 согласован с расписанием автобуса №650 «Краснотурьинск – Североуральск».

Полина Бабинцева