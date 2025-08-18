Иордания спустя 33 года возобновила призыв на военную службу

Представитель правительства Королевства Мухаммед аль-Момани сообщил о возобновлении военной службы в Иордании спустя 33 года. Первый набор начнется 1 февраля 2026 года, передает национальное информационное агентство Иордании.

«Программа будет проводиться в три смены ежегодно, каждая продолжительностью три месяца, что соответствует ранее утвержденной продолжительности обучения. Участники программы пройдут базовую военную подготовку»,— сказал Мухаммед аль-Момани на встрече с главой пресс-службы ВС Иордании (цитата по «РИА Новости»).

Под первый призыв попадут 6000 юношей 2007 года рождения. Как сообщает агентство Ferghana, Мухаммед аль-Момани установил наказание за уклонение от службы — от трех месяцев до одного года тюремного заключения.

Обязательную военную службу в Иордании отменили после заключения мирного договора с Израилем в 1992 году. Потом Королевство несколько раз пыталось ее возобновить. По данным Ferghana, причиной для введения обязательной службы мог стать обострившийся конфликт с Израилем, а также территориальные претензии Тель-Авива на Западный берег Иордана.