Россия призвала Великобританию не мешать переговорам по Украине

Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании отказаться от рискованных геополитических гамбитов и не мешать работе российских и американских дипломатов по урегулированию конфликта на Украине.

Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями»,— говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

В этом контексте госпожа Захарова обратила внимание на заявление главы Минобороны Британии Джона Хили о том, что страна готова отправить военнослужащих на Украину для поддержания режима прекращения огня. Мария Захарова также напомнила о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который говорил о размещении на Украине военного контингента в случае договоренности о прекращении огня.