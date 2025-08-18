В Северной Осетии пресекли производство контрафактных напитков

В результате комплексной операции сотрудников УЭБиПК, ЦПЭ и УВМ МВД Северной Осетии пресечена деятельность по организации незаконной миграции и производству контрафактной продукции в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, в поле зрения полицейских попал житель Кировского района, создавший с 1 июля по 13 августа 2025 года перевалочный пункт для граждан Средней Азии в нарушение миграционного законодательства. Его сообщник оформил им фиктивную регистрацию.

В цехе с. Эльхотово, где мигранты предположительно работали, в антисанитарной обстановке производились безалкогольные напитки с использованием поддельных средств идентификации, имитирующих систему «Честный знак». Изъяты действующая линия розлива, свыше 90 тыс. бутылок контрафактного чая известного бренда. Документы на производство отсутствовали.

Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос о возбуждении дел по ст. 171.1 и 180 УК РФ (контрафакт).

Иностранные граждане находятся под стражей. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела.

Валентина Любашенко