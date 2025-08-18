Для липецких работников сельхозпредприятия построят дом за 164 млн рублей

В Тербунском районе Липецкой области планируется строительство многоквартирного дома по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) для работников одного из предприятий по переработке масличных культур. Об этом сообщили в облправительстве.

На возведение МКД направят 164,3 млн руб., из которых 72 млн руб. выделят из федерального бюджета, и 17 млн руб. — из регионального и местного бюджетов. Еще 75 млн руб. вложит компания (ее название не раскрывается).

Все квартиры в доме будут предоставлены работникам предприятия по договору социального найма. Отмечается, что это первый подобный проект в регионе. Всего в МКД будет 36 квартир: по 12 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных. Каждая квартира будет оснащена индивидуальным отоплением. Планируется благоустройство территории, включая детскую площадку и охраняемую парковку.

«Мы стараемся создавать комфортные условия для жизни на селе, чтобы молодые специалисты оставались работать в муниципалитетах, а опытные кадры могли улучшить свои жилищные условия»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ввод дома в эксплуатацию планируется в следующем году. Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова добавила, что жилье можно будет выкупить за 10% от стоимости после пяти лет работы или за 1% после десяти лет.

С начала программы КРСТ в Липецкой области уже построено и приобретено 144 дома или квартиры для работников АПК и социальной сферы. В этом году в Добринском районе планируется строительство 24 домов, а в Добровском округе будет приобретено 20 квартир.

Егор Якимов