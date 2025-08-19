Россия получила половинку «рижского»

В Ивановской области по иску Генпрокуратуры была признана экстремистской и запрещена деятельность граждан Латвии и Украины Нормунда Бомиса и Татьяны Приходько, а также фонда Ziedot.lv. Их единственный актив — 50% долей ООО «Рижский хлеб», оцениваемые в 1,7 млрд руб.,— обращен в доход России.

Родниковский райсуд Ивановской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры за одно заседание, потратив пять слушаний на подготовку к нему. По данным “Ъ”, в ходе разбирательства было установлено, что после начала специальной военной операции ответчики стали жертвовать деньги на спонсирование украинских националистических батальонов «Азов» и «Айдар», признанных террористическими и запрещенных в России.

Нормунд Бомис, которому принадлежит латвийская торговая сеть SIA Lielezers, компании «Рижський хлiб» и «Хлiбний гурман» на Украине, а также половина российского ООО, перечислил через фонд украинским формированиям более $36,8 тыс. По данным Генпрокуратуры, для этого использовались и деньги, выведенные из «Рижского хлеба». Предприятие по выпуску хлебобулочных изделий латвиец и его партнер Сергей Сиренко создали в 2006 году. После начала СВО господин Бомис не только начал выводить из России средства, но и пытался вывезти оборудование — ему помешали сотрудники ФСБ.

Решение об обращении в пользу России активов, оцениваемых в 1,7 млрд руб., обращено судом к немедленному исполнению.

Никита Черненко