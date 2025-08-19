Каршерингу грозят штрафом за спам

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении сервиса по прокату машин BelkaCar (АО «Каршеринг»), сообщили в ведомстве. Поводом для разбирательств стала жалоба одного из пользователей на получение рекламных сообщений без его согласия. Компания уже ранее привлекала внимание антимонопольной службы по той же причине, поэтому эксперты считают, что на этот раз каршеринг оштрафуют.

Проверку, по информации управления, начали после жалобы пользователя. Петербуржцу на мобильный телефон поступило несколько СМС-сообщений от BelkaCar. При этом заявитель не разрешал отправлять себе рекламу. Отсутствие согласия и стало причиной возбуждения дела из-за нарушения закона о рекламе (ч. 1 ст. 18 38-ФЗ). В свою очередь, в каршеринговой компании «Ъ-СПб» на вопросы, как работает рекламная рассылка и почему мог произойти сбой в отправке, на момент публикации не ответили.

BelkaCar уже привлекалась к ответственности за неправомерную рассылку рекламы в 2018 году. Представители компании утверждали, что не нарушили закон, потому что клиент, регистрируясь в их приложении, согласился получать рекламные сообщения. Впрочем, УФАС доводы отклонило, поскольку при регистрации в приложении отсутствует возможность отказаться от каких-либо отдельных условий, но тогда каршеринг не оштрафовали.

Вероятность, что антимонопольная служба и сейчас привлечет рекламораспространителя к ответственности, очень высока, предположили опрошенные «Ъ-СПб» эксперты. Причем обязанность доказать, что согласие на получение рассылки было получено, как объяснил адвокат Арсен Багрян, возложена на каршеринговую компанию.

«BelkaCar могут защититься тем, что согласие было получено до принятия закона верификации. То есть если согласие получено три года назад или пять лет назад при регистрации, то оно задним числом не имеет силу. Соответственно, по базе, которая получена давно, можно не предоставлять вот такие доказательства, достаточно, что клиент когда-то давно зарегистрировался в сервисе»,— уточнила основатель платформы для СМС-рассылок SMSAds Татьяна Мичурина.

При этом доказательством для ведомства будет согласие на получение рассылок от клиента в письменном виде или посредством СМС-подписи. «Наличие этого пункта в оферте или в договоре с клиентом надо прописывать отдельным пунктом, чтобы клиент мог отказаться от рассылок. Если его нет, то, вероятнее всего, прилетит штраф»,— добавила госпожа Мичурина.

Однако на рынок в перспективе это мало повлияет, считает адвокат Вячеслав Голенев, так как жалобы на навязчивую рекламу услуг в юридической практике разбираются регулярно. «Я не думаю, что это дело хоть на что-то повлияет. Прекратить такую практику можно, только перекрыв все доступные каналы их доставки — от мессенджеров и соцсетей до почтовых ящиков, в которые, к слову, рекламу доставляют тоже без вашего согласия, нарушая тем самым закон»,— подытожил судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев.

Стефания Барченкова