«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российские компании опубликовали корпоративную отчетность. Результаты разные. Не очень стабильная макроэкономическая обстановка и высокая ключевая ставка действуют на корпоративные доходы, прибыли и отчеты в целом. X5 Group отчитывалась на прошлой неделе, несмотря на общее замедление экономики, отчеты очень приличные. Выручка выросла на 21,6% во втором квартале. Как удалось добиться таких впечатляющих результатов? Этот и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов задал директору по корпоративным финансам и работе с инвесторами компании X5 Полине Угрюмовой.

Олег Богданов: За счет чего компания показала рост? Как развивается онлайн-направление? И почему увеличивается число магазинов? Это спрос со стороны потребителей или маркетинговый ход?

Полина Угрюмова: Группа X5 действительно показала неплохие результаты во втором квартале, сохраняя сбалансированную стратегию роста, которая основана на трех столпах. Во-первых, развиваем наши зрелые торговые сети, это «Пятерочка» и «Перекресток». Во-вторых, масштабируем быстрорастущие направления — «Чижик», который работает в сегменте хард-дискаунтеров, и, конечно, отдельный фокус на развитие сегмента e-grossery. В-третьих, мы дополнительно монетизируем уже имеющуюся инфраструктуру и нашу клиентскую базу. Выручку во втором квартале мы увеличили почти на 22%, и этот рост был обеспечен, органическим увеличением сопоставимых продаж на 14% в наших зрелых магазинах и увеличением торговой площади. За квартал мы открыли 765 новых магазинов, и, кстати, в апреле добавили новый регион в карту нашего присутствия — Амурскую область. Отдельно стоит отметить опережающий темп роста цифровой выручки — плюс 49%. И уже третий квартал подряд X5 — лидер по объему продаж на рынке e-grocery.

