WSJ: Украина допустила признание фактического контроля РФ над новыми регионами

Власти Украины готовы рассмотреть вопрос о признании фактического контроля армии РФ над новыми регионами, но не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Накануне на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны не позволяет уступать территории или «торговать землями». Вместе с тем он сказал, что Украине нужны «настоящие переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил в интервью CNN по итогам саммита РФ-США на Аляске, что российская сторона несколько смягчила свой подход в вопросе территорий. «Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам»,— сказал господин Уиткофф. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и Крыме.