Тамбовские власти требуют с московского подрядчика 56 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области начал производство по иску министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области к московскому ООО «Гражданспецстрой» Владимира Купцова. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ближайшее заседание суда назначено на 25 августа.

Общая сумма требований составляет 56,4 млн руб. В нее включены два аванса по 19,5 млн руб. с неустойками по 8,7 млн руб. за ненадлежащее исполнение госконтракта по подготовке проектной документации и строительству жилого фонда в Кирсанове.

Согласно порталу госзакупок, контракт был заключен в августе 2024 года за 64,9 млн руб. По его условиям подрядчик должен был до 13 декабря прошлого года спроектировать и построить два трехэтажных жилых дома в Кирсанове. Однако фактически компания не приступила к строительству. В июне министерство расторгло контракт.

По данным Rusprofile, ООО «Гражданспецстрой» зарегистрировано в Москве в 2022 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Владимир Купцов. В 2024 году выручка общества составила 196 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб. С 2024 года с компанией были заключены три госконтракта на общую сумму 200,2 млн руб.

Егор Якимов