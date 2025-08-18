Генерал из Дагестана получил тяжелое ранение на границе

Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Генерал находится в военно-медицинском центре страны. По поручению руководителя республики на место выехал глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, который долгое время служил под командованием Эседуллы Абдулмуминовича.

«Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время планирую проведать его лично»,— написал господин Меликов.

Валентина Любашенко