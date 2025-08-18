Российский рынок акций упал на 2% по итогам основных торгов

К закрытию основной торговой сессии российский рынок акций упал на 2,02%, до 2 951,3 пунктов, следует из данных Мосбиржи. Долларовый индекс РТС опустился до 1 155,9 пунктов, на 2,51%. Индекс биржи в юанях упал на 2,59% и достиг 1 217,6 пунктов.

Подобное снижение фиксировали на Мосбирже по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Тогда рынок акций упал на 2,03% и закрылся на уровне 2950,89 пункта. Акции большинства компаний за выходные потеряли 3-5%. 18 августа индексы Мосбиржи и РТС продолжают падение, снижаясь менее чем на 2%.