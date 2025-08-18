Место для печати

Пермский бизнесмен Евгений Матвеев совместно с партнером из Санкт-Петербурга зарегистрировал ООО «Аддитивные системы и производство» (АСП). Осенью компания запустит производство изделий по технологиям 3D-печати. В АСП пояснили, что будут изготавливать детали для авиапромышленности, двигателестроения, а также для горнодобывающей и нефтяной сфер региона. На первом этапе объем инвестиций в проект составит до 50 млн руб. Эксперты полагают, что в услугах 3D-печати мелкосерийных деталей сегодня особенно нуждаются станкостроительные, авиационные и космические предприятия.



В Перми зарегистрировано ООО «Аддитивные системы и производство» (АСП), свидетельствуют данные Rusprofile. Основной вид деятельности компании — ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии. Кроме того, организация занимается производством пластмассовых изделий, двигателей и турбин, обработкой металлов, разработкой компьютерного программного обеспечения, а также его оптовой торговлей. Генеральным директором является Алексей Курчев. Уставный капитал — 200 тыс. руб. 50% долей организации принадлежит пермскому предпринимателю Евгению Матвееву. Господин Матвеев является соучредителем на разработчике полимерных решений ООО «Ф2 Инновации». Остальными 50% владеет Николай Дробченко, ведущий деятельность в Ленинградской области. Господин Дробченко — совладелец трех ныне действующих компаний, в том числе ООО «3Длам Индастриал».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «3Длам Индастриал» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2023 году. Компания занимается оптовой торговлей станками. Генеральным директором является Иван Пащенко, владеющий 25% долей организации. Еще 15% принадлежат Николаю Дробченко, 10% — ЗАО «Биоград». Выручка общества в 2024 году составила 199 млн руб., чистая прибыль — 417 тыс. руб. Согласно официальному сайту, 3Dlam предлагает заказчикам оборудование для изготовления деталей на основе технологии печати методом послойного лазерного сплавления (SLM 3D). Компания занимается изготовлением металлических деталей для различных сфер промышленности, включая авиацию, машиностроение, аэрокосмическую отрасль, прикладную науку, медицину. Детали создаются из нержавеющей стали, жаропрочных сплавов, титана, кобальт-хрома, вольфрама, бронзы и сплавов алюминия.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, ООО «Аддитивные системы и производство» является региональным центром, ориентированным на применение отечественного оборудования и широкий спектр 3D-технологий, включая печать металлами и полимерами. АСП будет не только изготавливать изделия различными методами аддитивной печати, но и предлагать услуги реверс-инжиниринга и технологического аудита. В текущем году запланированы инвестиции до 50 млн руб. Выбор столицы Прикамья в качестве места регистрации новой компании связан с намерением ее основателей участвовать в развитии промышленности региона. Компания планирует производить изделия для авиации, двигателестроения, строительства, горнодобывающей и нефтяной сфер. Запуск производства запланирован на начало осени.

По данным Rusprofile, сегодня в Пермском крае услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию, а также по изготовлению изделий методом порошковой металлургии оказывают несколько ООО: «Ферратор Механикс», «Универсалпроммаш», «Метпром», «Уралметиз». Выручка первого в прошлом году составила более 233 млн руб. Согласно открытой информации, услуги по 3D-печати из пластика предоставляет Региональный центр инжиниринга, а также компании Asti-3D, 3D Imaging.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, 3D-печать является «исключительно вос­требованной» в авиационной и космической промышленности, где используются мелкосерийные детали, изготовление которых требует больших ресурсов. При этом основной спрос на 3D-изделия формирует станкостроительная отрасль — в связи с санкциями доступ к продукции большинства крупнейших холдингов существенно затруднен. «Крупнейшие компании, специализирующиеся на 3D-печати — OS и SLM Solutions — базируются в Германии, Renishaw — в Британии. В обозримом будущем вероятность поставок такого оборудования в Россию в тех объемах, которые позволили бы удовлетворить спрос, можно оценить как минимальную»,— говорит аналитик.

Господин Тедеев отметил, что при производстве 3D-изделий требуется дорогостоящее оборудование. При этом на рынке нет универсальных решений и готовых комплектующих: «Стоимость одной единицы оценивается миллионами рублей, а если мы говорим о принтерах промышленных, то десятками и сотнями миллионов. Но вопрос цены не является препятствием для развития этой отрасли, так как все упирается в высокую востребованность механизма среди промпредприятий».

Анастасия Леонтьева