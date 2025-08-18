SCMP узнала о нежелании европейских послов посещать парад в КНР из-за Путина

Послы европейских стран в Китае могут бойкотировать военный парад в Пекине из-за участия президента России Владимира Путина, сообщает South China Morning Post. Европейские представительства обеспокоены его присутствием и возможным участием российских войск.

Пока неизвестно, примут ли европейские страны решение отказаться от участия. Нет официальных подтверждений и об участии российских военнослужащих. Некоторые дипломаты уже решили не участвовать в параде, а другие планируют уехать на отпуск в этот период.

Военный парад в Пекине пройдет 3 сентября. В мероприятии примут участие лидеры нескольких стран, в том числе Владимир Путин. Первая репетиция парада состоялась 9-10 августа с участием 22 тыс. человек.