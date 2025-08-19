Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Киловатты не выбирают

Отбор новой генерации на Дальнем Востоке не состоялся

Конкурс по отбору новой генерации для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке не состоялся из-за отсутствия заявок. Экономические параметры показались генераторам недостаточными для окупаемости, считают аналитики. Они ожидает назначения инвестора правительством. Минэнерго для финансирования строительства рассматривает ускоренную либерализацию дальневосточных ГЭС и продление моратория на выплату дивидендов «РусГидро».

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

На конкурентный отбор по строительству новой генерации (КОМ НГ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока не поступило ни одной заявки, сообщил «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы). Новая генерация необходима для покрытия прогнозируемого энергодефицита в регионе.

Согласно распоряжению правительства, базовый уровень нормы доходности должен составить 14% при прогнозируемой инфляции в 4%. Новую генерацию с локализованным оборудованием в Приморском крае (не более 250 МВт) должны ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2027 года, в Хабаровском крае (до 250 МВт) — до 1 июля 2030 года. Предельный уровень капитальных затрат вместе с технологическим присоединением к электро- и газовым сетям в Приморье должен составить 183 млн руб. за 1 МВт. В Хабаровском крае капзатраты определены на уровне 753 млн руб. за 1 МВт.

В прошлом году инвесторы также проигнорировали проведение отбора генерации для покрытия энергодефицита в ОЭС Юга. Тогда генкомпании посчитали установленный CAPEX заниженным на 20–30% (см. “Ъ” от 16 августа 2024 года). Впоследствии правительство решило назначить исполнителей в «ручном режиме».

Потенциальными участниками отбора на Дальнем Востоке считались Сибирская генерирующая компания (СГК), АЛРОСА и «РусГидро». В «РусГидро» сообщили “Ъ”, что компания строит в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) шесть крупных объектов тепловой генерации общей электрической мощностью 2 ГВт и 2,7 тыс. Гкал — тепловой. Также компания реализует программы повышения надежности работы тепловых электростанций и сетевого комплекса, модернизации и строительства ГЭС. Стоимость пятилетней инвестпрограммы превышает 1,1 трлн руб., из которых более половины — заемные средства, и на это направлены все ресурсы компании, указывают в «РусГидро». В АЛРОСА и СГК “Ъ” не ответили.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что среди потенциальных инвесторов в строительство новой генерации рассматриваются уже работающие в ДФО компании. Финансировать строительство планируется в том числе за счет ускоренной либерализации цен дальневосточных ГЭС (сейчас доля свободной продажи выработки ГЭС ограничена 2,5%) и продления моратория на выплату дивидендов «РусГидро». Также возможно использование средств фабрик проектного финансирования (ВЭБ.РФ, «Дом.РФ»), добавили в министерстве.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что порядок дальнейших действий будет приниматься правительством РФ, возможно в том числе директивное определение генерирующих объектов в рамках нового инвестиционного механизма на оптовом рынке электроэнергии и мощности, для введения которого предстоит принять соответствующий нормативно-правовой акт. Речь идет об уже принятых «Советом рынка» изменениях, которые позволят определять цену мощности новой генерации исходя из фактических затрат на строительство объекта незадолго до его ввода в эксплуатацию после начала действия такого механизма.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что, скорее всего, экономические параметры, исходя из которых были определены предельные значения капзатрат на строительство новой генерации, показались генкомпаниям недостаточными, а риски на новых стройках не покрываются предложенной нормой доходности. К тому же, отмечает аналитик, при строительстве генерации на Дальнем Востоке все чаще практикуется принцип строительства по «фактическим затратам». «Число игроков, способных построить генерацию, ограничено, а дефицит энергетического оборудования пока не покрывается отечественными предприятиями, поэтому рост запрашиваемой генераторами цены — ожидаемый результат»,— уверен господин Сасим.

Вероятность ручного отбора, по мнению аналитика, весьма высока, но использование указанного инструмента должно быть исключением, а не правилом. Наиболее вероятным кандидатом на строительство генерирующих объектов в энергорайоне за контролируемым сечением «ПримГРЭС—Юг», считает Сергей Сасим, станет СГК.

Евгения Франке из «Эйлер — Аналитические технологии» указывает, что денежные средства нужно привлекать уже до начала строительства, в то время как денежный поток от оплаты за мощность начинается только после завершения проекта в течение 20 лет. По ее словам, в условиях высокой ключевой ставки и ограниченной доступности кредитования большинство компаний даже при высоких предельных капзатратах в рамках КОМ НГ испытывают трудности при реализации инвестиций.

Анна Тыбинь

