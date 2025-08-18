В Чебоксарах 13 участников фестиваля ГТО госпитализировали с кишечной инфекцией

В Чебоксарах 10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минздрава Чувашии.

Все пострадавшие связывают свои симптомы с завтраком, который они съели в одном из гостиничных заведений города. Источник «Ъ Волга-Урал» сообщает, что речь идет о Президент-отеле «ДИС».

Состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. В Минздраве отметили, что угрозы для жизни пострадавших нет. Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов взял ситуацию под контроль.

Прокуратура Калининского района города Чебоксары также организовала проверку по факту обращения участников соревнований, а также выложила фото Президент-отеля «ДИС». В рамках проверки выясняются причины обращения в медицинские учреждения и возможная связь заболеваний с посещением питания в гостинице, где они проживали.

