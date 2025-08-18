Такси вывозят иномарки

Таксопарки готовятся распродавать иномарки с пробегом. Причиной стал закон о локализации транспорта, который вступает в силу в марте 2026 года, сообщили представители отрасли на профильном Международном евразийском форуме. Перевозчики смогут использовать только отечественные авто — Lada и «Москвич». Уже использующиеся машины зарубежного производства перерегистрировать также не получится. При этом у многих компаний иностранные авто занимают до 80% таксопарка.

Подержанные авто из такси значительно дешевле, чем от частных продавцов. В агентстве «Автостат» привели пример: если купленный три года назад китайский кроссовер Haval Jolion стоил более 2 млн руб. То сейчас перепродать его можно вдвое дешевле — примерно за 980 тыс. руб. Такой же автомобиль от частного владельца оценивается в 1,7 млн руб. Кто будет покупать такие автомобили? Об этом “Ъ FM” рассказал глава Московского профсоюз таксистов Николай Кодолов: «Как это все будет, довольно-таки большой вопрос. Либо подтянут основных автопроизводителей, например, Chery, Haval, и сделают какие-то поблажки, внесут корректировки в этот закон. Я сомневаюсь, что агрегаторов заставят выкинуть эти машины с линии. Фактическая реализация еще под большим вопросом.

«Кто будет приобретать эти иномарки? Как правило, машины, обкатанные в Москве, в Санкт-Петербурге, уходят уже в регионы, в менее крупные города. Их там разбирают, потому что людям главное, чтобы машина была более-менее в нормальном состоянии и подешевле. Также их берут и в сервисы аренды, которые сдают машины не под такси».

Закон о локализации не коснется машин, которые внесут в реестр до 1 марта 2026 года. Однако их нельзя будет передавать новым водителям. Таксопарки скорее перейдут на новые модели работы, чем начнут распродавать большую часть своих автомобилей, считает сооснователь и гендиректор Ivitech Артем Москалев: «Все таксопарки работают по разным схемам. С индивидуальным предпринимателем может быть проблема в том, что автомобиль придется регистрировать под этим водителем. Но если машина зарегистрирована в таксопарке на юридическое лицо, то она уже стоит уже в реестре перевозчиков. Думаю, логика будет заключаться в том, что авто будут просто переводить на юрлица — то есть лизингополучателя.

Законодательно там есть вариации работы с водителем. То есть можно работать с ИП, с самозанятым, с физлцами, с трудоустроенными. Все водители оформляются в штат, два раза в месяц получают зарплату и какие-то бонусы. Все спокойно ездят на тех авто, которые есть. То есть 70% парка распродаваться не будет, только приобретаться новые. Думаю, все просто перейдут на другую модель работы и все».

На ситуация с иностранным автомобилями влияют и проблемы с поставкой комплектующих. Некоторые участники рынка не намерены ждать весны, и уже сейчас собираются продавать иномарки. При этом покупки китайских авто растут, говорит транспортный аналитик Владислав Булгаков: «Если от иномарок избавляются, то в первую очередь от самых старых, либо тех, которые находятся на последнем сроке эксплуатации. Я думаю, есть немало игроков, особенно тех, кто не обновлялся, которые решили, что нет смысла влезать в это. Те, кто с китайцами, им деваться уже некуда.

Насколько я знаю, сейчас "Яндекс" предлагает своим партнерам влиться в каршеринг, мол, вы накупили кучу машин в такси, просто переведите их туда. И, соответственно, те таксопарки, которые хотят расширяться, развиваться, они будут в этом году максимально покупать машины. Как только наступит закон о локализации, ограничится выбор, соответственно, повысятся и цены на авто, поэтому сейчас самый лучший момент для тех таксопарков, которые хотят остаться на рынке».

Во Всероссийском союзе страховщиков также сообщали о росте цен на ремонт европейских автомобилей. В среднем стоимость увеличилась на 26%, в основном, из-за подорожания деталей и дефицита квалифицированных специалистов.

