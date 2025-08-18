Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Завтра возобновят движение трамваев по улице Мира после двухлетнего перерыва

Завтра, 19 августа, возобновляется движение трамваев по ул. Мира на участке между остановками «Школа №107» и «Стахановское кольцо». Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. По этому маршруту начнет курсировать трамвай №12. Вагоны выйдут на линию утром. Отметим, трамвайное движение на этом маршруте отсутствовало два года.

фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Как отмечает городская администрация, в настоящее время уже запущено движение по обновленным участкам трамвайных путей на улицах Борчанинова, Дзержинского и Куйбышева.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. При этом вся партия новых трамваев была получена досрочно — летом 2024 года. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера.