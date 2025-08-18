Прокуратура ведет проверку по гибели двух велосипедистов под Самарой

Прокуратура Волжского района проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 18 августа примерно в 16:00 (MSK+1) на 4 км автомобильной дороги Мостовой — переход Кировский в Волжском районе. ОБ этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в районе села Черноречье произошел наезд автомобиля Isuzu на двух лиц, управляющих электровелосипедами. От полученных травм велосипедисты скончались на месте происшествия.

Прокуратурой района организована проверка исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Алексей Алексеев