Прокуратура ведет проверку по гибели двух велосипедистов под Самарой
Прокуратура Волжского района проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 18 августа примерно в 16:00 (MSK+1) на 4 км автомобильной дороги Мостовой — переход Кировский в Волжском районе. ОБ этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, в районе села Черноречье произошел наезд автомобиля Isuzu на двух лиц, управляющих электровелосипедами. От полученных травм велосипедисты скончались на месте происшествия.
Прокуратурой района организована проверка исполнения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.