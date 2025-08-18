«СМИ ждут скандала»

Мир назло критикам: Дональд Трамп заявил, что твердо намерен урегулировать украинский кризис, несмотря на нападки со стороны демократической и левой прессы. Президент США назвал своих противников «глупыми» людьми без здравого смысла, которые только ухудшают и без того непростую ситуацию вокруг Украины. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон накануне. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе от переговоров в Белом доме больших сенсаций не ожидает.

Марко Рубио дал большое интервью Fox News — главному телеканалу нынешнего американского руководства. Госсекретарь США и по совместительству советник президента по национальной безопасности опроверг расхожее утверждение о том, что Дональд Трамп поддерживает и даже требует от Киева передать Москве контроль над всем Донбассом. Далее цитата из выступления господина Рубио: «Не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чем говорят».

Президент Соединенных Штатов ясно дал понять, что решение по территориям должна принимать Украина. И от этого зависит, что Зеленский и его команда хотят получить в итоге, какой результат. В этом и есть тонкость. Мы не собираемся решать за вас, говорит Америка, но на сегодня есть вот такие условия российской стороны. Если вы их принимаете, значит, мир становится реальностью. А если нет, тогда на первый план выходит дальнейшая американская поддержка. Будет она или не будет? Ответа на этот вопрос пока что нет. По данным на сегодня, максимум, на что согласен Зеленский, — это «заморозка» боевых действий на текущих рубежах. Европа его в этом поддерживает.

Второй аспект — гарантии безопасности Украине. На сей счет есть два предложения, и оба спорные. Первое — европейский воинский контингент. Второе — пятая статья без членства в НАТО. То есть формально Киев в военный блок не входит, но в случае нападения союзники приходят ему на помощь. Россию, естественно, это категорически не устраивает. Тогда как гарантии на бумаге доверия не вызывают. Это во-первых. А во-вторых, союзники ни при каких условиях не хотят воевать и не собираются этого делать. Однако можно призвать на помощь того, кто захочет рискнуть, например, Турцию.

Теперь относительно того, уйдет ли Трамп в сторону и откажется ли от поддержки Украины. Возможно ли такое? Положения 47-го президента США у себя в стране и мире нельзя назвать идеальным. Фактическая поддержка России вряд ли будет встречена на ура как союзниками, так и противниками. По идее, компромисс может выглядеть так: хорошо, по территориям подумаем, но в обмен на четкие гарантии безопасности. Есть еще формула под названием «мир через силу» — дальнейшее жесткое давление на Российскую Федерацию. Пока мы этого не наблюдаем. Разрушительные американские санкции отложены в очередной раз на неопределенный срок.

В общем и целом очень похоже, что впереди большой тупик или провал — как кому нравится. Трамп признал, что ему трудно, его атакуют левые и их фейковые информационные ресурсы, и они продолжат это делать при любом сценарии развития событий. Что здесь можно сказать? Таковы издержки демократии. К слову, СМИ ждут скандала. Популярная тема обсуждения — сменил ли Зеленский полувоенный френч на пиджак и галстук. Так кажется, что надежды не оправдаются. Скандалы ни к чему не приведут, будет только хуже. И рейтинг Трампа от этого явно не повысится.

Дмитрий Дризе