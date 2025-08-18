В Черноземье 19 августа будет облачно, местами пройдут дожди, от +9°C до +24°C

В вторник, 19 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +9°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток ожидается малооблачная погода без осдков. Ночью — +11°C, днем до +24°C.

В Воронеже ночью будет переменная облачность, небольшой дождь, температура опустится до +12°C. Днем — облачно, с прояснениями, до +23°C.

В Курске в течение суток без осадков. Температура будет колебаться от 12 °C ночью до +23°C днем.

В Липецке на протяжении суток будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура составит +9°C, днем — +22°C.

В Орле ночью будет небольшой дождь, температура составит +11°C. Днем облачность усилится, без дождя, до +22°C.

В Тамбове в течение суток пасмурная погода и кратковременный дождь, ночью до +9°С. Днем — +21°С.

Ульяна Ларионова