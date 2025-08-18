В Кузнецке потребовали навести порядок в работе с безнадзорными животными

Прокуратура Кузнецка Пензенской области потребовала устранить нарушения в работе с безнадзорными животными. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура установила факт ненадлежащего исполнения муниципального контракта по отлову бродячих собак. Надзорный орган указал на систематические нарушения исполнителем сроков выполнения заявок. МКУ «Управление ЖКХ г. Кузнецка» бездействовало в части обеспечения контроля и применения штрафных санкций.

В этом году в Кузнецке произошло 34 нападения бродячих собак на людей, 13 из которых на несовершеннолетних. В ряде случаев не обошлось без телесных повреждений. Так, 9 августа 2025 года в результате нападения собаки семилетний ребенок получил укушенные раны лица.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Кузнецка, потребовав устранить нарушения и навести порядок в части отлова и содержания животных. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Павел Фролов