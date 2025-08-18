Путин назначил экс-посла России в Австрии Любинского замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Любинского от должности посла России в Австрии, назначив его заместителем главы МИД РФ. Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Дмитрий Любинский

Фото: Посольство РФ В Австрийской Республики

Фото: Посольство РФ В Австрийской Республики

«Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации»,— говорится в тексте указа президента РФ от 18.08.2025 № 567.

Другим указом президент освободил господина Любинского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Австрии.

Дмитрий Любинский возглавил диппредставительство России в Австрии в 2015 году. До этого дипломат в течение пяти лет занимал пост директора третьего европейского департамента МИД России. На дипломатической службе он находился с 1989 года.

Анастасия Домбицкая