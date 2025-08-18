У Толгского монастыря ограничат движение

20 и 21 августа будет ограничено движение автомобилей на участках улиц в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Фото: Правительство Ярославской области

Участки улиц будут перекрыты 20 августа с 12:00 до 22:00 и 21 августа с 5:00 до 21:00. Ограничения вводятся в связи с проведением ежегодного престольного праздника в монастыре.

Фото: Приложение к приказу

Также 20 августа будет временно (с 14:30 до 16:00) прекращено движение машин на участке улицы Волжский спуск в связи с проведением крестного хода от территории Успенского кафедрального собора.

Фото: Приложение к приказу

Алла Чижова