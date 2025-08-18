ИИ в разработке видеоигр используют 90% игровых компаний

Согласно данным доклада, опубликованного 18 августа облачным сервисом Google Cloud, 90% разработчиков видеоигр пользуются инструментами искусственного интеллекта (ИИ), чтобы автоматизировать часть процессов и ускорить разработку. Многие опрошенные представители компаний отмечали, что использование ИИ помогает им автоматизировать трудоемкие повторяющиеся задачи и освободить время разработчиков для более творческих дел.

В опросе, проведенном Google Cloud вместе с опросной компанией The Harris Poll, приняли участие 615 игровых компаний из США, Южной Кореи, Швеции, Финляндии и Норвегии. 94% участников опроса заявили, что, по их мнению, использование ИИ в долгосрочной перспективе приведет к сокращению издержек на разработку.

Как отмечает Reuters, в последние годы разработчики активно сокращают издержки. Затраты на разработку растут из-за сильной конкуренции на рынке и высоких ожиданий геймеров. В связи с этим игровые компании начали активно проводить сокращения сотрудников.

Яна Рождественская