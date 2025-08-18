В Северной Осетии раскрыли подпольное производство чая

Сотрудники МВД Северной Осетии ликвидировали подпольный цех по производству контрафактных безалкогольных напитков и пресекли организацию незаконной миграции. Об этом сообщает МВД по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по РСО-Алания ? Фото: МВД по РСО-Алания ?

В ходе комплексной операции УЭБиПК, ЦПЭ и УВМ регионального главка задержан житель Кировского района, который с 1 июля по 13 августа 2025 года создал перевалочный пункт для граждан Средней Азии с нарушением миграционного законодательства. Его соучастник занимался оформлением фиктивной регистрации для иностранцев.

В цехе села Эльхотово, где предположительно трудились мигранты, в антисанитарных условиях выпускались безалкогольные напитки с применением поддельных средств идентификации, имитирующих систему «Честный знак». Документы на ведение производственной деятельности отсутствовали.

Правоохранители изъяли работающую линию розлива и свыше 90 тысяч бутылок контрафактного чая известного бренда.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Рассматривается возможность открытия производств по статьям 171.1 и 180 УК РФ, касающимся изготовления контрафактной продукции.

Иностранные граждане находятся под стражей.

Тат Гаспарян