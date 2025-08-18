Рынок реагирует сдержанно

Российский рынок реагирует на переговоры по украинскому конфликту сдержанным снижением. Акции большинства компаний за выходные потеряли 3-5%. 18 августа индексы Мосбиржи и РТС продолжают падение, снижаясь менее чем на 2%. Больше всего теряют «Газпром», «Татнефть» и «Норникель». Аналитики объясняют ситуацию отсутствием публичных договоренностей по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Переговоры американского президента с Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза стартуют 18 августа в 20:00 по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Возможно, эта встреча задаст более четкий тренд на рынке, считает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Реакция на переговоры была, на мой взгляд, достаточно сдержанная и ожидаемая, поскольку в пятницу ничего не завершилось. Сегодня переговорный процесс продолжается уже в Вашингтоне. Думаю, что рынок будет каким-то образом существеннее реагировать после того, как поймет по итогу всех стадий переговоров, куда ветер дует: то есть тренд на все-таки завершение конфликта, либо на его продолжение?

Нефть вряд ли находится в какой-то существенной корреляции. Драгметаллы — в опосредованной корреляции. Если вечером появится информация, что страны ЕС и Зеленский пришли к концептуальному соглашению по проведению трехсторонней встречи, то цены на драгметаллы опустятся, потому что снизится вероятность продолжения конфликта. Это значит, что стабильности будет больше, и защитные свойства золота в краткосрочной перспективе начнут снижаться. Ничего более существенного пока рынки не видят».

Основные валюты укрепляются к рублю примерно на 0,5%. На межбанковском рынке доллар торгуется чуть выше 80 руб., евро приближается к 94 руб. Юань на Мосбирже стоит около 11 руб. По словам аналитиков, валютный рынок на фоне переговоров будет волатильным. При этом потенциал к укреплению рубля крайне мал, в том числе при положительном для России итоге переговоров, говорит главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин: «Российские активы сейчас крайне дешевы не только по сравнению с развитыми рынками, но и по сравнению с рынками ряда развивающихся стран. Поэтому в нейтральных или позитивный сценариях, конечно, следует рассчитывать на очень заметный рост.

Нельзя исключить и негативные сценарии. В моменте возможен существенный спад индекса, в том числе в оценках. Но опять же, как показали прошедшие три с лишним года, российская экономика достаточно быстро и успешно адаптируется к внешнему давлению, но даже само сохранение существующей ситуации, то есть не материализации негативных сценариев — это уже в какой-то мере позитивно.

Если у инвесторов появится уверенность, что условия хотя бы не будут ухудшаться, конечно, это может привести к переоценке стоимости активов.

Экспорт в стоимостном выражении достаточно заметно сократился. Перспектив какого-то скачка цен на нефть, например, пока не видно. С другой стороны, все-таки вероятнее всего продолжится снижение ключевой ставки. Кредит станет доступнее. Этот и другие факторы приведут к оживлению импорта. Снижение экспорта и рост импорта, естественно, меняют баланс. Поэтому в перспективе ослабление рубля выглядит вполне вероятным. А вот что будет с движением капитала, как будут эволюционировать ограничения предсказать очень сложно. И, конечно, это тогда может повлиять на курс и в ту, и в другую сторону. Волатильность в любом случае в перспективе будет нивелирована именно фундаментальной экономикой».

Золото и нефть слабо реагируют на мировых рынках. Котировки металла незначительно растут. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,5%. Итоги переговоров по Украине серьезно повлияют на глобальную экономику, поэтому колебания возможны по всем альтернативным активам, полагает инвестиционный стратег, основатель проекта Вitkogan Евгений Коган: «Рынок акций, а акции, как мы знаем, это прежде всего эмоции, снижается примерно на 2,5%. Но одновременно с этим растет RGBI — индекс российских гособлигаций. То есть серьезные деньги продолжают спокойно и уверенно инвестировать в облигации. Для них ничего принципиально нового не случилось. Вот это, мне кажется, крайне любопытный момент.

Вариант, когда противоречия слишком велики, и Трамп может объявить о том, что выходит из этого процесса и будет налаживать двусторонние отношения с Россией, это тоже вполне возможно. И, конечно, это не мир. Рынки отреагируют на это плохо. Боевые действия, по всей видимости, будут продолжаться, но Америка с Россией продолжат говорить об экономических проектах в области энергетики, в области логистики. Я бы даже в этой ситуации не ставил бы крест на рынках. И мировой, и российский рынки ждут результатов встречи. Поскольку все это касается и акций, и облигаций, и коммодитис, процентных ставок, бюджетов, которые будут выделяться на оборонные нужды. Если мы будем говорить про рынки коммодитис, понятно, что любая неопределенность это плюс для золота, драгметаллов, скорее, минус для рынка нефти.

Хотя здесь есть нюансы, поскольку опасения по поводу введения очередных санкций могут растревожит инвесторов, и это отразится на нефтяных ценах».

Тем временем в преддверии встречи Трампа с Зеленским цены на природный газ в Европе упали до минимальных значений с начала года, пишет Bloomberg. Фьючерсы в Нидерландах снизились почти на 2% на утренних торгах. Как сообщает агентство, трейдеры надеются, что потенциальное урегулирование конфликта на Украине приведет к увеличению поставок российских энергоносителей. Что в свою очередь снизит конкуренцию на мировом рынке и цены на газ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова