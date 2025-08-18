Казахстан за семь месяцев увеличил поставки нефти в Германию почти в полтора раза

С января по июль 2025 года Казахстан направил в Германию 1,1 млн т нефти. За тот же период прошлого года показатель составил 0,78 млн т.

Как уточнила пресс-служба президента Казахстана, за первые семь месяцев 2025 года в Азербайджан было поставлено 0,9 млн т нефти. В Венгрию была доставлена первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. т.

Изначально нефтекомпания «КазМунайГаз» сообщала, что в 2025 году планирует сохранить объем поставок нефти в Германию на уровне 1,5 млн т. Позднее стало известно, что по итогам года компания намерена увеличить поставки топлива до 2 млн т.