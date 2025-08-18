Потребление пива в ФРГ упало на 30% за 25 лет из-за отказа молодежи от алкоголя

Потребление пива в Германии за последние 25 лет сократилось на 30%, что связано с отказом молодежи от алкоголя, сообщает газета Handelsblatt. Сейчас среднестатистический немец выпивает 88 литров пива в год, тогда как в 2000 году этот показатель был 126 литров. Пиво перестало быть частью повседневной жизни для поколения Z, и молодые люди все чаще выбирают безалкогольные напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michaela Stache / Reuters Фото: Michaela Stache / Reuters

Падение спроса на пиво связано с ростом осведомленности о рисках алкоголя и стремлением к здоровому образу жизни. В ответ на это немецкие пивовары предлагают более 800 сортов безалкогольного пива, но это не компенсирует общий спад в отрасли. С 2023 по 2024 годы в Германии закрылось 52 пивоварни, что стало самым значительным спадом за последние 30 лет.

Генеральный директор Немецкой федерации пивоваров Хольгер Эйхеле отметил, что ситуация для отрасли неблагоприятная. «Может получиться так, что вы управляли предприятием на протяжении многих веков, но теперь от него придется просто отказаться»,—сказал он (цитата по агентству «Прайм»). Газета также упомянула баварскую пивоварню Ланг-Брой, которая летом 2024 года закрылась из-за падения спроса и роста издержек. Бывший владелец пивоварни Ричард Хопф добавил, что пивоварни могут серьезно потерять в доходах, поскольку продажи падают, а расходы продолжают расти.